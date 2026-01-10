元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（土曜深夜2・43）に出演。イチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の2006年WBCでの秘話を紹介した。大谷翔平（現ドジャース）が前回2023年のWBCで米国との決勝戦を前に「憧れるのをやめましょう」の名セリフでチームを鼓舞し、侍ジャパンを世界一に導いたが、里崎氏は「イチローさんも『憧れるのをやめましょう』って