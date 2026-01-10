新年を祝うフランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」をはじめ、人気のパティスリーや、ブーランジェリーが手がけた、丸くて平たいお菓子が大集合！焼きたてガレット・デ・ロワに、ガレット・デ・ロワの手作り体験など、甘い誘惑が溢れる「みんなのガレット博覧会2026」は、2026年1月9日(金)～12日(月)神戸阪急本館9階催場にて開催。 「みんなのガレット博覧会」～2026神戸ガレット・デ・ロワʍ