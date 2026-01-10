断然の1番人気マクリール（牡＝手塚久、父ロードカナロア）が2馬身差の快勝。向正面で捲ってポジションを上げると、直線でしぶとく伸びて押し切った。鞍上の横山武は「距離も伸びて、初の右回り。試金石の一戦になると思っていた」と説明。スタートで後手に回り、思い描いたレースではなかった中でも勝ち切った相棒に向けて「砂もしっかり浴びて、決して楽なレースではなかったけど、直線でエンジンがかかってからは強かった。