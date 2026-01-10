東かがわ市の養鶏場できのう発生した高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例は、けさ（10日）、陽性と確定しました。ニワトリ約2万4000羽の殺処分など、防疫措置が行われています。 【写真を見る】東かがわ市の養鶏場「高病原性鳥インフルエンザ」陽性と確定ニワトリ約2万4000羽の殺処分など防疫措置実施【香川】 昨夜（9日）、香川県庁で鳥インフルエンザ対策本部会議が開かれ、本部長の池田知事が今後の防疫措置などを指示