◆バレーボール全日本高校選手権（10日、東京体育館）春高バレーの女子準決勝が行われ、金蘭会（大阪）―就実（岡山）と決勝カードが決まった。決勝は11日に開催される。昨夏の全国総体との高校2冠を目指す金蘭会はフルセット3―2の激戦の末に、6大会ぶりの優勝を狙う東九州龍谷（大分）を破った。金蘭会は7大会ぶりの頂点を目指す。昨年の国民スポーツ大会を制し、春高では2大会ぶりの頂点を目指す就実は大阪国際を３―