発達した低気圧の影響で気象台は10日壱岐・対馬の海上に暴風警報を発表しました。 長崎、佐世保と離島を結ぶ海の便に欠航が相次いでいます。 気象台によりますと日本海を発達しながら東へ進む低気圧の影響で県内では離島の海上を中心に風が強い状態が続いています。 交通機関にも乱れが出ています。九州商船の長崎と五島を結ぶジェットフォイル、佐世保と離島を結ぶ高速船が全便欠航、佐世保ではフェリーの一部も欠航が決