PGAツアーの2026年シーズンが、いよいよ次週「ソニーオープン・イン・ハワイ」で開幕する。≪写真≫かっけー！シェフラー投入の新ドライバー今年から出場人数が144名から120名へと縮小されたが、それでも2022年大会覇者の松山英樹を筆頭に、PGAツアー3年目を迎える久常涼、昨季のフェデックスカップ・ランキング99位でフルシードを獲得した金谷拓実、DPワールドツアーからPGAツアーの出場権を獲得した中島啓太、下部のコーンフェ