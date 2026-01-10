阪神の大山悠輔内野手が10日、兵庫県尼崎市の2軍施設で練習を公開し、キャッチボールやトス打撃などで体を動かした。10年目のシーズンへ「チームとして連覇という大きな目標がある。自分のやるべき仕事をして、それを達成できるように準備する」と口元を引き締めた。昨季は5番に座り、勝負強い打撃で打線を支えた。堅実な一塁守備でゴールデングラブ賞も獲得。「去年と同じでは駄目。全てでレベルアップすることを第一に考えて