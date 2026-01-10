ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」が１０日に開幕。初日のレース前には恒例のオープニングセレモニーが場内ステージで行われ、出場する全４６選手が集まったファンの前であいさつした。セレモニーを最も盛り上げたのは地元の寺島美里（３６＝東京）だ。気温７度と冷え込む中で半袖Ｔシャツ姿で登場すると「元気いっぱい、優勝目指して頑張ります！」と絶叫。大きな歓声を受けた。