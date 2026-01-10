全国高校サッカー選手権で鹿児島代表の神村学園男子サッカー部が決勝進出です。 神村学園はきょう10日の準決勝で福島の尚志に1対1からPK戦の末に勝利し決勝進出を決めました。決勝はあさって12日、茨城の鹿島学園と千葉の流通経済大柏の勝者と対戦します。 なお、神村学園女子サッカー部はあす11日に決勝で大分の柳ヶ浦と対戦。 女子決勝はMBCテレビで午後1時30分から生中継でお送りします。 ・ ・ ・