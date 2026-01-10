日刊ゲンダイ2026年新春特別号の表紙に登場した俳優の志田未来（32）は、1月13日（火）午後10時から放送開始のTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」に主演する。志田が演じる主人公の汐川未来は、恋人いない歴10年の28歳の崖っぷちアラサー女性。そんな彼女の元に、自分の“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れ、奇妙な共同生活が始まる。志田未来は“最強のエイジレス女優”！ 強みは31歳でも「ブランディングし