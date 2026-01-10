【2026新春「笑」芸人解体新書】#3M-1王者「たくろう」はツッコミが存在しない独自の漫才スタイルを確立した粗品（霜降り明星）◇◇◇最近、何かと世間を騒がせているのが霜降り明星の粗品である。彼が何か発言をしたり、行動を起こしたりするたびに、それがネットニュースに取り上げられ、SNSで話題になり、大きく広まっていく。記憶に新しいのは、昨年末に「女芸人〓1決定戦 THE W」の審査員を務めたときのこ