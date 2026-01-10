女優の田牧そら（２２）が１０日、東京・新宿バルト９で、映画「この本を盗む者」の大ヒット記念舞台あいさつに主演の片岡凜（１９）らと出席した。今作で田牧は声優初挑戦。周囲からの反響も大きく「家族や友達から面白かったとか、感動して泣いちゃったと言っていただけて、すごく嬉しい」としみじみと振り返った。また、同じく声優初挑戦の片岡との掛け合いのシーンでは実際に“壁ドン”をしたり、手をつなぎながら収録し