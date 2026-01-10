マルチクリエイター・こっちのけんとが１０日、都内で書籍「コッチモフレンズ」（双葉社刊、税込１６５０円）の発売を記念して、ミニライブ＆初のサイン本お渡し会を開催した。ミニライブでは、最新曲「ピクルス」と大ヒット曲「はいよろこんで」を生披露。「ピクルス」では、数回歌詞を間違えるシーンがあり、「生放送じゃなくて良かった（笑）。めっちゃ緊張して歌えなかったです」とおどけた。質問コーナーでは、最近のマ