女優の片岡凜（２２）が１０日、東京・新宿バルト９で、映画「この本を盗む者」の大ヒット記念舞台あいさつに田牧そら（１９）らと出席した。今作で片岡は映画初主演に加え、声優にも初挑戦。「マネジャーさんと社長がすごく褒めてくださって、すごく嬉しかった」と周囲からの反応を笑顔で明かした。特に、クライマックスのシーンが大迫力で「声がガラガラになるまで頑張って収録していました」と胸を張る。また、同じく声優