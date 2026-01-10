１月１０日、京都競馬場のウイナーズサークルで「２０２５年度厩舎関係者表彰」の表彰式が行われた。優秀障害騎手賞に輝いた小牧加矢太騎手（２９）＝栗東・フリー＝は「昨年は高田潤騎手の成績がかなり良く、僕が取れるとは思っていなかったです。偽物の優秀障害騎手と言われているので、今年は真の優秀障害騎手になれるように頑張りたいです」と決意を語った。昨年、エコロデュエルとのコンビでＪ・Ｇ１を２勝し、障害騎手