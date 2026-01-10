元TOKIOの松岡昌宏（48）が10日までに更新された自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」に出演。2026年の抱負を語った。松岡は昨年末をもってSTARTO社とのSTARTOENTERTAINMENT社とのエージェント契約を終了。1日からは自身が立ち上げた「株式会社MMsun」で活動をスタートさせた。新年一発目の更新となった今回は、神奈川県・小田原の街を巡った。26年の抱負を聞かれ「“穏やかに行きましょう”。本当に西川きよし師