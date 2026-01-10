広島の新井監督が10日、大野練習場で新人合同練習を視察し、ドラフト1位の平川（仙台大）ら新人9選手に「チャンスをつかみ取るのは自分自身。一日一日を大切にしてほしい」と語りかけた。春季キャンプは新人でただ一人高校生の6位指名、西川（三重・神村学園高伊賀）と右肘手術明けの7位指名、高木（中京大）を除き、育成指名を含めた7人が1軍でスタートする。新井監督は「どんどん競争の枠に入ってきてもらいたい。楽しみな選