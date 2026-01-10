「110番の日」の10日、警視庁はタレントの本田紗来さん（18）を一日通信指令本部長に任命した。同庁は緊急性の低い困り事は警察相談ダイヤル「＃9110」を使うよう求めており、本田さんは「事件・事故は110番、悩みや心配は＃9110」と呼びかけた。同庁によると、昨年受理した110番は、統計を取り始めた1981年以降で最多の約214万9千件。このうち約30万3千件が不要不急とみられる通報で、「落とした財布が届いているか教えて」「