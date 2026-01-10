小田井涼平さんと、浅草で人力車を引く現役俥夫として活躍する音楽ユニット・東京力車が、「東京力車に学ぶ！小田井涼平”初”人力車体験 出発式」に登壇しました。【写真を見る】【小田井涼平】「ライブきっかけにまた音楽活動もやりたい」妻・LiLiCoとの初共演エピソードも語る今回のイベントで初めて人力車を引く小田井さん。イベントでは東京力車の３人と共に東京力車の羽織を着た小田井さんが登場し、"俺、今54歳で55歳になる