ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督が、新加入の日本代表DF高井幸大についてコメントした。9日、ボルシアMGのクラブ公式サイトが伝えた。現在21歳の高井は、2025年夏に川崎フロンターレからトッテナム・ホットスパーに完全移籍した。しかし、加入直後からケガに悩まされてデビューの機会が訪れず、出場機会を得るため1月2日からボルシアMGに半年間の期限付き移籍で加入した。5日に行われた練習試合で実践デビューを飾り、