2026年１月10日、国立競技場での準決勝で尚志（福島）と対戦した神村学園（鹿児島）は前半５分にいきなり失点。カウンターから尚志の岡大輝に蹴り込まれ、０−１とビハインドを背負った。その後も前半は尚志の組織立った守備を崩せず、神村学園は苦しい展開を強いられた。キーマンの福島和毅が封じられ、準々決勝まで６ゴールの倉中悠駕も持ち味をなかなか発揮できずに苦しんだ。 ０−１で迎えた後半もリズムを掴めない