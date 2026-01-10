ヴィジュアル系バンド・BLAZEでベースを担当していた「うた」が、10日までに自身のインスタグラムを更新。バンドの脱退を報告した。【写真】ヴィジュアル系バンド「BLAZE」脱退した「うた」ショット文書を投稿し、「僕は本日をもってBLAZEを脱退することになりました。昨夜メンバーから電話があり辞めてほしいと伝えられました」と伝えた。脱退を告げられ「納得できるものではなかったですが僕にも良くなかった部分はあるの