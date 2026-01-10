茨城、栃木、群馬、埼玉の４県にまたがる国内最大の遊水地「渡良瀬遊水地」でイノシシが急増している。２０１１年に初めて生息が確認され、昨年の調査では１０００頭超。５年間で約５倍になった。農作物被害に加え、堤防が掘り返される被害も相次いでおり、地元では、わなの設置を増やして駆除を急いでいる。（熊谷支局西部悠大）被害３０倍以上遊水地北側の栃木県栃木市のコメ農家、赤坂敏雄さん（８０）の田んぼでは、５年