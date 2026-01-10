Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年10月9日掲載の記事より転載 新生活シーズンに向けて、お弁当づくりを再開する方も多いのではないでしょうか。お弁当グッズを探していたところ、無印良品で「透明なお弁当箱」を発見！使ってみて便利だったところと、ちょっとした注意点を紹介します。フタが特徴的なお弁当箱 無印良品 「洗い