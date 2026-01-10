2025年度ドイツ年間ゲーム大賞の大賞部門にノミネートされた「フリップ7」の日本語版が2025年12月19日に発売されました。非常にシンプルなルールでありながら、プレイヤーの運と度胸を試せるカードゲームになっているとのことで、GIGAZINE冬のプレゼント企画に実物を提供してもらったので実際に遊んでみました。ゲーム紹介：フリップ７｜Engameshttps://note.com/engames/n/nf306cef222b6「フリップ7」のパッケージはこんな感じ。