楽久屋は、埼玉県羽生市のイオンモール羽生内にて運営する「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-(ユブネ サウナパーク)」において、2026年1月5日(月)より新料金プランの提供を開始します。「稲城天然温泉 季乃彩」や「COCOFURO」シリーズなど数々の温浴施設を手掛ける同社が、15店舗目としてグランドオープンさせた本施設。おふろとサウナをもっと自由に、お得に楽しめる新プランや、1月のイベント情報をお届けします。 YUBUNE