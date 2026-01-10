阪神・大山悠輔内野手が１０日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で小野寺と自主トレを公開した。２０２５年は１４１試合の出場で打率２割６分４厘、１３本塁打、７５打点。森下、佐藤輝と強力クリーアップを形成し、２年ぶりのリーグ制覇に貢献した。藤川監督からは２０２６年シーズンも５番を託す考えを伝えられている。球団史上初のセ・リーグ連覇を果たすため「去年と同じではダメだと思っている。今は去年と違った姿、