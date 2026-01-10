１月１０日、京都競馬場のウイナーズサークルで「２０２５年度厩舎関係者表彰」の表彰式が行われ、フェアプレー賞を受賞した５名の騎手が表彰された。池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝は「毎年念頭には置いて、最低限この賞を取れるようにはと思っているのですが、しばらく取れなくて、去年取れたので継続していけるように頑張りたいです。けがなく１年間しっかり騎乗したいと思います」と２０１０年以来、１５年ぶり５回