Ｊ３福島に加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が１０日、福島市内で練習を行っているチームに初合流し、約１時間汗を流した。冒頭ではイレブンらに「みんなと一緒に成長していきたい。みんなからも学んで、一緒に成長していきたい」とあいさつ。カズの第一声にロッカールームから拍手がわき起こった。プロ４１年目のシーズンはキャリア初となる東北の地。練習場は福島駅から車で約２０分ほどかかり、山あいにある。この日