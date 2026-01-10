俳優の中村雅俊（７４）が１０日、都内で行われた初監督・主演映画「五十年目の俺たちの旅」の公開記念舞台あいさつに登壇。満員の観客に安どした。９日の公開から２日目。共演の田中健、岡田奈々、秋野太作とともに登場した中村は万雷の拍手で迎えられ「いやー、目の前にお客さんがいる。いないんじゃないかと」と本心をもらし「本当に心配しましたね。正直言いますと。ホッとしてますね。良かったですよ」と胸をなで下ろした