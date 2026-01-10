2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（33）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（土曜深夜2・43）に出演。練習中に技を失敗し、記憶喪失になった過去を語った。高橋さんは現役時代に経験したヒヤっとする出来事として「1回、頭から落ちて記憶喪失になったことがあるんですよ」と告白。「ツイストリフトって大技がありまして、男性が女性を頭上高く3メートルぐらい投げ