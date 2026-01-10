「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１０日、和歌山）開設記念シリーズに元ガールズケイリンの選手で、現在はタレントとして各地の公営競技場などで活動している日野未来が来場。場内で行われたトークショーに出演した。ＭＣの桜井奈津に呼び込まれると日野は「ただの売れっ子タレントギャンブラーです」と登場。詰めかけた競輪ファンからは拍手喝采。「みぃちゅん！」と声をかけられると、ポーズを取って写真撮影に応じ