A東京―三遠第2クオーター、攻め込むA東京・テーブス＝国立代々木競技場バスケットボール男子の天皇杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）は10日、東京・国立代々木競技場でファイナルラウンドが行われ、Bリーグ勢による準決勝で、前回2位のA東京が三遠に80―75で競り勝ち、12日の決勝に進んだ。前身のトヨタ自動車時代以来、14大会ぶりの優勝を狙う。準決勝のもう1試合は、昨季Bリーグ王者の宇都