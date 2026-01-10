昨年限りでレースアンバサダー（レースクイーン）を卒業した辻門アネラ（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。「東京オートサロン2006」（千葉・幕張メッセ）でのコスチューム姿を投稿した。「#東京オートサロン2026今年は@alpharex_japan中ホール4で車両立ちしてますっハート」と報告。「相方はもぇぴ」と明かし、黒、赤、銀のミニスカートワンピースに、黒ストッキング、黒ニーハイブーツで“絶対領域”も披露した衣装