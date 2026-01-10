10日午後1時50分頃、山口市徳地山畑の国道376号で車両同士の衝突事故がありました。山口警察署によりますと乗用車と軽乗用車の衝突事故で、軽乗用車の高齢男性が意識不明の状態で病院に搬送されたということです。事故処理のため現場付近の国道376号は現在、全面通行止めとなっています。