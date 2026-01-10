女優の松下奈緒（40）が10日までに自身のインスタグラムを更新。事務所所属タレントとの集合写真を公開した。「事務所の毎年恒例、御祈祷へ行ってきました！」と書き出した松下。自身が所属している芸能事務所「ジェイアイプロモーション」所属のタレントらとの写真をアップした。「新しく仲間になった山粼真斗くん、ジェイアイプロモーション所属一同、今年も応援していただけましたら嬉しいです！！」とコメント。「