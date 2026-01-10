◆スキージャンプ ◇ＨＴＢ杯ジャンプ兼ＦＩＳコンチネンタル杯（１０日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）Ｗ杯下部大会のコンチネンタル杯を兼ねて行われ、５３歳の葛西紀明＝土屋ホーム＝は、１回目１０９・５メートルで４１位だった。葛西の直前に飛んだ選手が着地時に転倒し、２分ほど中断する中で１回目のスタートを切った。０・５１メートルの向かい風を受け距離を伸ばした