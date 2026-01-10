「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）初優勝を狙った尚志（福島）は高校総体王者の神村学園（鹿児島）に１０人目まで及んだＰＫ戦の上に敗れ、福島県勢初の決勝進出はならなかった。試合後、仲村浩二監督は「ＰＫ戦は全部僕の運のなさ。選手は精いっぱいやってくれた。悔いのない蹴り方をしてくれた」と選手を称え、「選手は最高でした。僕はダメでした」と、受け止め