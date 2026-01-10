俳優の寺田心が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。“元天才子役”のたくましいボディへの”変化”に「鍛えまくってる？」などと驚きの声が上がった。【映像】上着を脱いで驚き…寺田心の“鍛え抜かれた姿”イベントの幕開けを告げる「TGC SHIZUOKA SPECIAL COLLECTION」ステージに登場した寺田。3歳の2