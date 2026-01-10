■第104回全国高校サッカー選手権・準決勝尚志 1−1 （PK8ー9）神村学園（10日、東京・MUFGスタジアム）全国高校サッカー選手権の準決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が尚志（福島）を下し、悲願の決勝進出。史上6校目の選手権とインターハイの2冠を目指す。また、女子も決勝進出を決めており、アベックでの決勝進出となった。試合は1点ビハインドで迎えた後半28分、日郄元（3年）のヘディング弾で同点に追いついた。1ー1