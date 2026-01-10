市川團十郎さん（48）と家族のドキュメンタリー番組『成田屋に、ござりまする。』の13作目となる最新作が、17日に放送されることが決定しました。日本テレビの取材班が、市川海老蔵さん（当時）と小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年。成長著しく新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎さんの１年に密着しました。■團十郎さんと新之助さん父子水いらずのアフリカ旅に密着番組の見どころの１