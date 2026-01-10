バレーボールの全日本高校選手権第5日は10日、東京体育館で準決勝が行われ、女子は全国高校総体覇者の金蘭会（大阪）と就実（岡山）が11日の決勝に進出した。7大会ぶりの頂点を狙う金蘭会は東九州龍谷（大分）に3―2で競り勝ち、2大会ぶりの優勝が懸かる就実は大阪国際を3―0で退けた。男子は4連覇を目指す駿台学園（東京）が清風（大阪）と、雄物川（秋田）が東山（京都）と顔を合わせる。