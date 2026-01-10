気象台は、午後2時42分に、暴風警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。また波浪警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】島根県・海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表 10日14:42時点隠岐では、11日明け方まで暴風に、10日夕方から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■海士町□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向