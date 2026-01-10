元保護猫の「くりかのこ」さんとXユーザー・雲母あおさん（@unmo_ao）が出会ったのは、2021年5月、連休を控えた頃のことでした。女の子の猫で、ふだんは「かのさん」という愛称で呼ばれています。【写真】険しい目つきが今は優しく…幸せな変化を遂げました公園でひとりぼっち、生き抜いていた子猫夕食後の散歩中、真っ暗な公園の向こうに、黒く丸いものがゆっくりと動いているのが見えました。立ち止まって様子をうかがうと、外灯