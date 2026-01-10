第78回全日本バレーボール高校選手権大会女子の準決勝がきょう（10日）行われ、岡山代表の就実は大阪第２代表の大阪国際と対戦しました。 就実はセットカウント3対0でストレート勝ちを収め、あす（11日）の決勝戦進出を決めました。２大会ぶりの優勝をかけて大阪第１代表の金蘭会と対戦します。