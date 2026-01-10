◆全国高校サッカー選手権神村学園1（PK９―８）1尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）準決勝が行われ、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）が尚志（福島）を1―1（0―1、1―0＝PK９―８）をPK戦の末に下して、初の決勝進出を決めた。神村学園は史上6校目で8度目となる今大会と全国総体の「2冠」に王手をかけた。12日に同じくMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる決勝では流通経大柏（千葉）―鹿島学園（茨城