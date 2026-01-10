¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂÀÅÄÁóÀ¸(GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤Î?¥¤¥á¥Á¥§¥ó?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ìÂÀÅÄÁóÀ¸Áª¼ê¤ò¥«¥Ã¥È¡×¡ÖÁö¤ê¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢À¶·é´¶¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿ÂÀÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥ºÀìÌç¤Î¥Ø¥¢