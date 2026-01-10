¡ÖÃî¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×?¹ñÊõ¥®¥Í¥¹µé¥¢¥¤¥É¥ë?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³ÃæÃÎ·Ã(30)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤¢¤²¤¿¼Ì¿¿ Ãî»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¡¢²«¿§¤Î¶Ë¾®¥Ó¥­¥Ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶»¸µ¤ËÃî¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ½´ü¤»¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÃî¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµ»ë¤Ç¤­¤Þ¤Ø¤ó¤Ê¡¼¡×¡Ö¤ª¤¤Ãî¤è ¤½¤³¤ÏËÍÃ£¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤À¤¾¡×¡Ö¤Û¤¯¤í¤¢