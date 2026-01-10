◆全国高校サッカー選手権神村学園―尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）準決勝が行われ、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）と尚志（福島）の対戦は、１―１で両チームとも譲らずにＰＫ戦に入った。神村学園は前半5分、尚志にロングパスからの速攻から最後は岡大輝（3年）に頭で合わせられ、今大会で初めて先制を許した。その後は攻勢ながらも、相手が見せる攻守の切り替えの速さに苦しみ、ポスト直撃のシュー